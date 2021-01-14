تحرير 184 محضرا متنوعا وغلق 570 منشأة وتطهير 110 مؤسسة حكومية بالمحلة

الغربية عادل ضرة

تابع اللواء حاتم زين العابدين، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أعمال اللجنة الموسعة لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بخصوص الإجراءات الاحترازية للحد من خطورة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقامت اللجنة خلال شهر يناير الحالي بتحرير 184 محضرا متنوعا 125 محضر نظافة و32 محضر إشغال و27 محضر صحة وتنفيذ 570 محضر غلق منها 184 محال تجاري و 103 مطاعم و12 سوقا و132 مقهى و24 ورشة و102 سنتر تعليمى.

وفى إطار أعمال التعقيم والتطهير بالقرى تم تطهير 110 مؤسسة حكومية منها مقرات الوحدات المحلية ومكاتب البريد والوحدات الصحية والصحة البيطرية والشئون الاجتماعية والبنوك والشهر العقارى والجمعيات الزراعية والمدارس وماكينات الصرف الآلي كما شملت عمليات التعقيم والتطهير شوارع وميادين ما يقرب من 70 قرية وعزبة بمختلف أنحاء مركز المحلة بما فيها من واجهات المحلات ومداخل المنازل وأماكن الأسواق ورفع القمامة.



جانب من الحملات



أعمال التعقيم



تطهير وتعقيم القرى