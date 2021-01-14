وأعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين - حسبما ذكرت شبكة "أيه بي سي نيوز" الأمريكية - تدمر أكثر من 550 منزلا مؤقتا يسكن بهم نحو 3500 شخص، فضلا عن تضرر 150 محالا تجاريا بشكل كلي أو جزئي في مخيم "نايابارا" الواقع بـ"كوكس بازار" التي يسكنها أكثر من مليون روهنجي بعد فرارهم من موطنهم في ولاية راخين بميانمار إثر تعرضهم لاضطهاد ديني وعرقي في أغسطس 2017.



من جانبه، قال محمد شمسود دوزه ، كبير مسئولي شئون اللاجئين، إن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد الحريق والسيطرة على الوضع خلال ساعتين، وأشارت الشبكة إلى أنه السبب عن إندلاع الحريق غير معروف حتى الآن.