اليوم السابع
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بريطانيا تحذر من السفر إلى البرازيل والبرتغال بسبب انتشار سلالة جديدة من كورونا

الخميس، 14 يناير 2021 06:29 م
بريطانيا تحذر من السفر إلى البرازيل والبرتغال بسبب انتشار سلالة جديدة من كورونا كورونا
كتب رامى محيى الدين

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حذرت السلطات البريطانية من السفر إلى البرازيل والبرتغال بسبب انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها.

 

وكشف تقرير نشر فى موقع ديلى ستار، عن اعتماد أول منفذ ببريطانيا لبيع لقاحات فيروس كورونا للجمهور وفقا للتسعيرة المقررة، حيث أعلنت السلطات الصحية البريطانية طرح اللقاحات المعتمدة بمنفذ يدعى Asda ، من خلال تخصيص مركز تطعيم جديد مكون من طاقم طبى يشرف على عملية البيع والشراء للقاحات المختلفة.

 

وأكدت السلطات الصحية البريطانية، أن هذا المنفذ سيوفر اللقاحات الواقية من فيروس كورونا للجمهور، فى مركز تطعيم جديد مدته 12 ساعة، يأتى ذلك بعد أن اعتمدته هيئة الخدمات الصحية لطرح لقاحات فايزر ولقاح أكسفورد.

 

وأكد روجر بيرنلى، مدير متجر Asda، أن تقديم تلك الخدمة المهمة تساعد المواطنين فى الوقاية من الإصابة بالفيروس فى ظل تصاعد منحى الإصابات، وتوجهات الحكومة فى تسريع إطلاق برنامج التطعيم.

 

وأكد مدير متجر لقاحات كورونا أن المتجر يملك شبكة لوجستية واسعة على مستوى الدولة يمكنها دعم تخزين اللقاح وتوزيعه، فضلا عن تقديم برامج التطعيم الكبيرة، حيث كانت للمتجر سابقة في توزيع 200000 لقاح إنفلونزا لأفراد الجمهور.


بريطانيا

كورونا

البرتغال

البرازيل

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