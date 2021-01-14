اليوم السابع
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بدء نقل متعلقات ترامب وعائلته من البيت الأبيض.. فيديو

الخميس، 14 يناير 2021 10:42 م
بدء نقل متعلقات ترامب وعائلته من البيت الأبيض.. فيديو نقل المتعلقات
كتب محمد جمال

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شوهد عدد من العمال في البيت الأبيض، اليوم الخميس، وهم يحضرون صناديق كرتونية فارغة ومطوية، في إطار استعدادات مغادرة الرئيس الأمريكي المنتهية، دونالد ترامب، حتى يفسح المجال لإقامة خلفه الديمقراطي، جو بايدن، وجرى نقل الصناديق الفارغة إلى مكتب "إيزنهاور" التنفيذى فى البيت الأبيض، في مسعى إلى نقل الأشياء الخاصة بترامب وبعائلته، بحسب موقع "إن بي سي نيوز".

وتصل تكلفة إعادة تهيئة الإقامة والمكتب في البيت الأبيض عبر ما يعرف بـ"التنظيف العميق" وترتيب أمور أخرى من أجل استقبال الرئيس الجديد، إلى نحو نصف مليون دولار، وفقاً لـ "سكاي نيوز عربية"، وفي الليلة التي تسبق الانتقال إلى البيت الأبيض، سيقيم بايدن في الإقامة المعروفة بـ"منزل بلير" ويخصص فى العادة لاستضافة زعماء الدول وكبار المسؤولين الذين يزورون واشنطن ويحلون ضيوفا على الحكومة الأمريكية.

نقل المتعلقات

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، لن يحضر حفل تنصيب بايدن، في العشرين من يناير الجاري، من جراء ما يعتبرهُ سرقة لفوز الجمهوريين، وعقب مغادرة البيت الأبيض، يرتقب أن ينتقل ترامب إلى جانب عائلته، بشكل مباشر صوب منتجع "مار ألاغو" في ولاية فلوريدا، ويجري انتقال السلطة من ترامب إلى بايدن، في يناير الجاري، وسط تأهب ومخاوف غير مسبوقة، في العاصمة واشنطن، من جراء تشكيك ترامب وأنصاره في نزاهة الانتخابات الرئاسية ونتائجها.

نقل المتعلقات
نقل المتعلقات
 
 
تعليق لافتة ترامب هاريس
تعليق لافتة ترامب هاريس

وكان مجلس النواب الأمريكي قد صوت، يوم الأربعاء، لصالح توجيه صك الاتهام إلى ترامب بسبب ما اعتبر تحريضا لأنصاره على اقتحام الكونجرس والتسبب بوقوع خمسة قتلى، لكن عزل ترامب قبل العشرين من يناير الجاري يكاد يكون أمرا مستحيلا، بحسب خبراء، لأن مجلس الشيوخ الذي يحسم خطوة العزل، لن يستأنف عمله إلا في التاسع عشر من يناير الجاري، أي قبل يوم واحد فقط من انتهاء ولاية ترامب الرئاسية.


ترامب

البيت الأبيض

أمريكا

متعلقات ترامب

بايدن

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