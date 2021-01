بدء نقل متعلقات ترامب وعائلته من البيت الأبيض.. فيديو

شوهد عدد من العمال في البيت الأبيض، اليوم الخميس، وهم يحضرون صناديق كرتونية فارغة ومطوية، في إطار استعدادات مغادرة الرئيس الأمريكي المنتهية، دونالد ترامب، حتى يفسح المجال لإقامة خلفه الديمقراطي، جو بايدن، وجرى نقل الصناديق الفارغة إلى مكتب "إيزنهاور" التنفيذى فى البيت الأبيض، في مسعى إلى نقل الأشياء الخاصة بترامب وبعائلته، بحسب موقع "إن بي سي نيوز".

Moving trucks can be seen outside the White House pic.twitter.com/Mx7CmLhVIo