اليوم السابع
Ads
الخميس، 14 يناير 2021 10:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بايدن يدعو مجلس الشيوخ لاستئناف "عزل ترامب" بجانب جدول أعماله

الخميس، 14 يناير 2021 10:31 ص
بايدن يدعو مجلس الشيوخ لاستئناف "عزل ترامب" بجانب جدول أعماله جو بايدن
كتبت: نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حث الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، مجلس الشيوخ، على إجراء محاكمة عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، بينما يعمل في نفس الوقت على قضايا أخرى حاسمة، مما يشير إلى الرغبة في تسوية الإجراءات ضد ترامب، التي من المرجح أن تظل دون حل عندما يتولى بايدن منصبه.

وأشار بايدن في بيان، إلى إن تصويت مجلس النواب الذي يسيطر عليه الأغلبية الديموقراطية لعزل الرئيس ومحاسبته قائلا: "كان تصويتًا من الحزبين من قبل الأعضاء الذين التزموا بالدستور وضميرهم"، لافتا إلى أن مجلس الشيوخ يجب أن يكون قادرًا على متابعة محاكمة عزل ترامب أثناء العمل على جدول أعماله.

وتابع بايدن: "هذه الأمة لا تزال في قبضة فيروس قاتل واقتصاد مترنح.. آمل أن تجد قيادة مجلس الشيوخ طريقة للتعامل مع مسؤولياتها الدستورية بشأن المساءلة بينما تعمل أيضًا في الأعمال العاجلة الأخرى لهذه الأمة".

صوت مجلس النواب في الكونجرس الأمريكي مساء يوم الأربعاء بـ232 صوتا مقابل 197 لعزل ترامب، مع انضمام 10 نواب من الحزب الجمهوري إلى جميع الديمقراطيين لعزل ترامب بسبب "التحريض على التمرد" بعد أسبوع واحد من اقتحام مبنى الكابيتول من قبل مجموعة من مؤيديه حيث أكد مجلس النواب فوز بايدن في الانتخابات وتتقدم العملية الآن إلى مجلس الشيوخ ، الذي سيجري محاكمة.

كما أوضح بايدن أنه ليس متحمسًا لعزل ترامب ، والتزم الصمت لعدة ساعات بشأن الإجراء التاريخي، حيث أشار مساعدوا بايدن إن الرئيس المنتخب كان يخطط لإصدار بيان ليلة الأربعاء بشأن مساءلة ترامب ، لكن التوقيت يؤكد بالتأكيد أن فريق بايدن لديه أولويات أخرى يوم الأربعاء، يقول مساعدون إن بايدن وفريقه يعملون خلف الكواليس مع الديمقراطيين في مجلس الشيوخ - ومديري المساءلة في مجلس النواب - للإبقاء على محاكمة العزل بأسرع ما يمكن.

 

 


عزل ترامب

دونالد ترامب

اقتحام الكونجرس

الكابيتول

مجلس النواب الأمريكي

مجلس الشيوخ

اخبار أمريكا

جو بايدن

الولايات المتحدة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كامالا هاريس وجيل بايدن عن حفل تنصيب الرئيس الأمريكى المنتخب: يتبقى أسبوع واحد

الأربعاء، 13 يناير 2021 08:53 م

بايدن يختار سامانثا باور لقيادة ‏USAID‏ ويضمها لـ"الأمن القومى"

الأربعاء، 13 يناير 2021 06:02 م

جوجل تدعم "أطفال المهاجرين" بمنحة خاصة بعد تنصيب بايدن.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 13 يناير 2021 03:58 م

جدل حول أسباب إلغاء بومبيو لآخر جولاته بالخارج.. وزير الخارجية يلغى زيارة لأوروبا قبل موعدها بساعات.. تقارير عن رفض مسئولى القارة لقائه بسبب دفاعه عن ترامب.. وحجة الخارجية الأمريكية انتقال السلطة لإدارة بايدن

الأربعاء، 13 يناير 2021 03:56 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة