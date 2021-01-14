بايدن يدعو مجلس الشيوخ لاستئناف "عزل ترامب" بجانب جدول أعماله

كتبت: نهال أبو السعود

حث الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، مجلس الشيوخ، على إجراء محاكمة عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، بينما يعمل في نفس الوقت على قضايا أخرى حاسمة، مما يشير إلى الرغبة في تسوية الإجراءات ضد ترامب، التي من المرجح أن تظل دون حل عندما يتولى بايدن منصبه.

وأشار بايدن في بيان، إلى إن تصويت مجلس النواب الذي يسيطر عليه الأغلبية الديموقراطية لعزل الرئيس ومحاسبته قائلا: "كان تصويتًا من الحزبين من قبل الأعضاء الذين التزموا بالدستور وضميرهم"، لافتا إلى أن مجلس الشيوخ يجب أن يكون قادرًا على متابعة محاكمة عزل ترامب أثناء العمل على جدول أعماله.

وتابع بايدن: "هذه الأمة لا تزال في قبضة فيروس قاتل واقتصاد مترنح.. آمل أن تجد قيادة مجلس الشيوخ طريقة للتعامل مع مسؤولياتها الدستورية بشأن المساءلة بينما تعمل أيضًا في الأعمال العاجلة الأخرى لهذه الأمة".

صوت مجلس النواب في الكونجرس الأمريكي مساء يوم الأربعاء بـ232 صوتا مقابل 197 لعزل ترامب، مع انضمام 10 نواب من الحزب الجمهوري إلى جميع الديمقراطيين لعزل ترامب بسبب "التحريض على التمرد" بعد أسبوع واحد من اقتحام مبنى الكابيتول من قبل مجموعة من مؤيديه حيث أكد مجلس النواب فوز بايدن في الانتخابات وتتقدم العملية الآن إلى مجلس الشيوخ ، الذي سيجري محاكمة.

كما أوضح بايدن أنه ليس متحمسًا لعزل ترامب ، والتزم الصمت لعدة ساعات بشأن الإجراء التاريخي، حيث أشار مساعدوا بايدن إن الرئيس المنتخب كان يخطط لإصدار بيان ليلة الأربعاء بشأن مساءلة ترامب ، لكن التوقيت يؤكد بالتأكيد أن فريق بايدن لديه أولويات أخرى يوم الأربعاء، يقول مساعدون إن بايدن وفريقه يعملون خلف الكواليس مع الديمقراطيين في مجلس الشيوخ - ومديري المساءلة في مجلس النواب - للإبقاء على محاكمة العزل بأسرع ما يمكن.