انتشار مكثف للحرس الوطنى الأمريكى لمنع أى احتجاجات بمحيط الكابيتول.. فيديو

كتب محمد شعلان

ظهرت لقطات فيديو انتشار مكثف من عناصر الحرس الوطني الأمريكي في محيط مبنى الكابيتول لتأمين مبنى الكونجرس خلال جلسة التصويت على مسائلة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب والتي انتهت بتشريع ينص على محاكمة رئيس الولايات المتحدة الحالى، دونالد ترامب، بتهمة التحريض على التمرد في أحداث الكونجرس، ليمهد الطريق الآن لمحاكمته فى مجلس الشيوخ.

صور لانتشار الحرس الوطني داخل مبنى الكابيتول#العربية pic.twitter.com/LjU0637sKu — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) January 13, 2021

وعرضت قناة العربية، فيديو، لانتشار الحرس الوطني داخل مبنى الكابيتول بسبب حالة الترقب والتوتر خوفا من أى احتجاجات فى ضوء جلسة التصويت على مسائلة الرئيس ترامب لأنه متهم بتحريض أنصاره لمبنى الكونجرس في السادس من يناير في حدث غير مسبوق هز صورة الديمقراطية الأمريكية.



تطويق الكونجرس



الجيش فى محيط الكونجرس



الحرس الوطنى فى الكونجرس

وانتشر الحرس الوطنى فى مبنى الكونجرس لمساندة شرطة الكابيتول وعناصر الأمن الآخرين فى تأمين الكونجرس، ولمنع أى محاولة أخرى لاقتحام المؤسسات الديمقراطية في الولايات المتحدة.

وبالأمس، افترشت قوات الحرس الوطنى الأمريكى، أرضية مبنى الكابيتول، وذلك عقب تهديدات بتعرض العاصمة واشنطن لهجمات مسلحة، وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن مكتب التحقيقات الفيدرالى حذر من احتجاجات مسلحة فى العاصمة واشنطن.

وأشارت إلى أن الجيش الأمريكى دفع قواته إلى العاصمة واشنطن و50 مدينة بعواصم الولايات الأمريكية، وذلك قبل تنصيب الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن يوم 20 يناير.

ونشرت قوات الحرس الوطنى لحماية المشرعين والموظفين المتواجدين فى مبنى الكابيتول هيل وسط جلسة تصويت مجلس النواب الديموقراطى على إقالة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ردًا على أعمال العنف الأسبوع الماضى التى خلفت خمسة قتلى.

وأكد مسؤول أن وزارة الدفاع تسمح لأعضاء الحرس الوطنى المنتشرين فى مبنى الكابيتول الأمريكى قبل الافتتاح بالتسلح، كما أكدت الكابتن تشيلسى جونسون، المتحدثة باسم الحرس الوطنى فى العاصمة، أن وزير الجيش رايان مكارثى وافق على طلب رجال الحرس الذين يدعمون إنفاذ القانون لحماية مبنى الكابيتول حمل الأسلحة.