اليوم السابع
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الخميس، 14 يناير 2021 04:57 م
خالد صلاح
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اليابان تؤجل افتتاح مدينة ملاهى "نينتندو" بسبب الموجة الثالثة من كورونا

الخميس، 14 يناير 2021 04:32 م
اليابان تؤجل افتتاح مدينة ملاهى "نينتندو" بسبب الموجة الثالثة من كورونا اليابان
أ ش أ

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أعلنت السلطات اليابانية تأجيل افتتاح مدينة ملاهى (نينتندو) مرة أخرى بسبب الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد، وأوضحت السلطات - وفقًا لقناة (فرانس تي في إنفو) الإخبارية الفرنسية اليوم الخميس أنه كان من المقرر افتتاح (سوبر نينتندو وورلد) بمدينة الملاهي الضخمة الواقعة في مدينة "أوساكا" غربي اليابان في يوليو الماضى بالتزامن مع انطلاق الألعاب الأولمبية، مشيرة إلى سيتم الإعلان قريبًا عن موعد الافتتاح بعد انتهاء حالة الطوارئ المفروضة حاليًا فى البلاد والمقرر أن تنتهى فى 7 فبراير المقبل.


وتضم منطقة (سوبر نينتندو وورلد) ألعاب ماريو كارت وغيرها من عوامل الجذب القائمة على ألعاب نينتندو، وكانت مدينة ملاهي (يونيفرسال ستوديوز) اليابان ومقرها في أوساكا قد أعلنت في 30 نوفمبر الماضي افتتاح منطقتها‭‭‭ ‬‬‬الترفيهية الجديدة التي تحمل اسم "نينتندو"، وذلك يوم 5 فبراير المقبل، وذلك بعدما تم تأجيل الافتتاح من الصيف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.


اليابان

كورونا

فيروس كورونا

طوكيو

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