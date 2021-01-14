أعلنت وزارة الصحة النمساوية عن تسجيل 3150 إصابة جديدة و53 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وقال بيان لوزارة الصحة النمساوية ، اليوم الخميس، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 384 ألفا و25 حالة وقد تعافى منها 362 ألفا و931 حالة بينما توفى 6921 حالة .
وأشار البيان إلى تواجد 2086 حالة بالمستشفيات منها 361 حالة بالعناية المركزة ، لافتا إلى انخفاض عدد المصابين في الأسرة العادية بالمستشفيات بمقدار 100 حالة عن اليوم السابق ولكن في المقابل هناك 7 مرضى أكثر في وحدات العناية المركزة مقارنة باليوم السابق.
وذكر البيان أن الزيادة في الإصابات الجديدة ترجع بشكل رئيسي إلى تأخر الإحصائيات في ولايتي كارينثيا والنمسا العليا ، حيث تم تسجيل حوالي 1000 حالة لاحقًا.
ولفت البيان إلى وجود 14 الفا و173 حالة نشطة في البلاد حاليا ، لافتا إلى أنه تم إجراء 25 ألفا و286 فحصا خلال ال24 ساعة الماضية .
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