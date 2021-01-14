وأشار البيان إلى تواجد 2086 حالة بالمستشفيات منها 361 حالة بالعناية المركزة ، لافتا إلى انخفاض عدد المصابين في الأسرة العادية بالمستشفيات بمقدار 100 حالة عن اليوم السابق ولكن في المقابل هناك 7 مرضى أكثر في وحدات العناية المركزة مقارنة باليوم السابق.

وذكر البيان أن الزيادة في الإصابات الجديدة ترجع بشكل رئيسي إلى تأخر الإحصائيات في ولايتي كارينثيا والنمسا العليا ، حيث تم تسجيل حوالي 1000 حالة لاحقًا.

ولفت البيان إلى وجود 14 الفا و173 حالة نشطة في البلاد حاليا ، لافتا إلى أنه تم إجراء 25 ألفا و286 فحصا خلال ال24 ساعة الماضية .