وأجبرت المهمة الليلية مقاتلي طالبان على الفرار إلى القرى المجاورة.

وقال مسؤولون أمنيون لوسائل الإعلام إن القوات أنقذت 13 شخصًا بينهم شرطي من قبضة طالبان خلال العملية.

واحتجزت حركة طالبان المختطفين منذ أكثر من عام داخل السجن وكانوا في حالة سيئة .. وعاد المواطنون الأفغان المفرج عنهم، بمن فيهم الشرطي، إلى عائلاتهم.

وحتى الآن لم تعلق طالبان على الحادث.

ويأتي ذلك فيما صرح المتحدث باسم شرطة قندهار جمال ناصر بركزاي لوسائل الإعلام بأنه في حوالي الساعة 10:30 من صباح اليوم الخميس في منطقة تشوناي بالمنطقة 13 من قندهار، استهدفت عبوة ناسفة مغناطيسية سيارة أجرة، مما أسفر عن مقتل سائق السيارة .

ولم ترد تفاصيل أخرى فيما يتعلق بانفجار العبوة الناسفة .. ولم تعلن أي جهة أو فرد مسؤوليته عن الحادث حتى الآن.

