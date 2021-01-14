وأضاف البيان أن مكان التواجد الفعلي لنافالني غير معروف لدائرة السجون الفدرالية منذ 24 سبتمبر الماضي، مشيرا إلى أنه منذ 27 نوفمبر 2020، بدأت إجراءات البحث عنه.

وأوضح البيان أنه في 29 ديسمبر تم وضع نافالني المدان على قائمة المطلوبين مع أمر باتخاذ إجراءات لاحتجازه. وبحسب مصلحة السجون الروسية الفدرالية، انتهك نافالني بشكل ممنهج ومتكرر على مدار العام الماضي شروط فترة الاحتجاز المنزلي ولم يحضر على الأقل ست مرات للتسجيل في هيئة الشرطة.