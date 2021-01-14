أعلنت الهيئة الفدرالية الروسية لتنفيذ العقوبات (مصلحة السجون الفدرالية الروسية) عن نيتها احتجاز المعارض الروسي أليكسي نافالني عندما يصل إلى روسيا حتى صدور قرار المحكمة، وذكر بيان للهيئة الروسية اليوم الخميس، حسبما أوردت وكالة أنباء " نوفوستي"، أن دائرة السجون الفدرالية الروسية في موسكو ملزمة باتخاذ جميع الإجراءات لاحتجاز المخالف ألكسي نافالني حتى صدور قرار المحكمة باستبدال عقوبة سجنه مع وقف التنفيذ بعقوبة السجن الفعلية.
وأضاف البيان أن مكان التواجد الفعلي لنافالني غير معروف لدائرة السجون الفدرالية منذ 24 سبتمبر الماضي، مشيرا إلى أنه منذ 27 نوفمبر 2020، بدأت إجراءات البحث عنه.
وأوضح البيان أنه في 29 ديسمبر تم وضع نافالني المدان على قائمة المطلوبين مع أمر باتخاذ إجراءات لاحتجازه. وبحسب مصلحة السجون الروسية الفدرالية، انتهك نافالني بشكل ممنهج ومتكرر على مدار العام الماضي شروط فترة الاحتجاز المنزلي ولم يحضر على الأقل ست مرات للتسجيل في هيئة الشرطة.
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