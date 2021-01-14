العربية: نشاط كثيف للطيران الإسرائيلى فى أجواء جنوب لبنان والجولان

ذكرت قناة العربية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن هناك نشاطا كثيفا للطيران الإسرائيلي في أجواء جنوب لبنان والجولان.
وفى وقت سابق، ذكرت صحيفة إسرائيلية اليوم الخميس، إن إسرائيل تراجع الخيارات العسكرية لمواجهة محتملة مع إيران في حين يستعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لخلافات مع الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن السياسة النووية الإيرانية.
وتشعر إسرائيل بالقلق من موقف بايدن الأكثر لينا رغم أن تهديدات ترامب بعمل عسكري لم تقلص خطوات إيران النووية.
وكتبت أوسع الصحف الإسرائيلية انتشارا عنوانا على صفحتها الأولى يقول إن الجيش يصيغ ثلاثة خيارات "لتقويض جهود إيران النووية أو التصدي، إذا لزم الأمر، للعدوان الإيراني وإنه سيطرحها قريبا على الحكومة".
العربية: نشاط كثيف للطيران الإسرائيلى فى أجواء جنوب لبنان والجولانالخميس، 14 يناير 2021 10:38 م
الجيش الإسرائيلى
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ذكرت قناة العربية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن هناك نشاطا كثيفا للطيران الإسرائيلي في أجواء جنوب لبنان والجولان.
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