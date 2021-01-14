اليوم السابع
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الصين تسجل 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة

الخميس، 14 يناير 2021 05:00 ص
الصين تسجل 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة فيروس كورونا
(رويترز)

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 قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس إن البر الرئيسي بالصين سجل 138 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ارتفاعا من 115 إصابة قبل ذلك بيوم.

وذكرت اللجنة في بيان أن 124 من الحالات الجديدة كانت حالات إصابة محلية ومن بينها 81 إصابة في إقليم خبي الذي يحيط بالعاصمة بكين.

وأضافت أن عدد حالات الإصابة الجديدة بدون أعراض، والتي لا تعتبرها الصين حالات مؤكدة، ارتفع إلى 78 حالة من 38 حالة في اليوم السابق.

وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 87844 حالات وارتفع إجمالي الوفيات إلى 4635.

 

 

 


الصين

فيروس كورونا

وباء كورونا

بكين

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