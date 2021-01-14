وأضاف الخبير بينيش حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، اليوم الخميس، أنه توجد حاليا، مجموعة من اللقاحات المضادة لـ(كوفيد- 19)، في مرحلة تقديم المعلومات والتنسيق والحصول على الموافقة لنيل الترخيص والشهادة، ومن بينها اللقاح الروسي "سبوتنيك V"، منوها بأن منظمة الصحة العالمية، تعرب عن سعادتها للتعاون، وتقديم المساعدة الممكنة لتسريع هذه العمليات.



وكانت ميليتا فوينوفيتش ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا قد أعلنت في -ديسمبر الماضي- إن مصنعي لقاح اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك V"، تقدموا بطلب لمقر منظمة الصحة العالمية للحصول على شهادة.