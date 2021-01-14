وقال أدهانوم -في تصريح صحفي- إن القضايا تتعلق بالمتغيرات حول فيروس كورونا، بالإضافة إلى ما يتعلق باستخدام اللقاحات وشهادات الاختبار للسفر الدولي، موضحا أن اللجنة سوف تصدر توصياتها الخاصة بالوضع الحالى لتفشي الوباء عقب انتهاء اجتماعها وبموجب اللوائح الصحية الدولية.

يشار إلى أن اللجنة تنعقد دوريا كل 3 أشهر، حيث كان اجتماع اللجنة الأول قد عقد في 22 و 23 يناير من العام الماضي 2020؛ وعقب اجتماعها الثاني وافق المدير العام على نصيحتها، وأعلن أن تفشي المرض يشكل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا.