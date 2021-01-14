جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت حول الاستعدادات لبدء التطعيم الشامل ضد عدوى فيروس كورونا المستجد اليوم الخميس.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن أمس الأربعاء، أنه اعتبارا من الأسبوع المقبل توجد ضرورة للانتقال إلى التطعيم الشامل لجميع السكان ضد فيروس كورونا المستجد، مشددا على أهمية إعداد البنية التحتية المناسبة لذلك.