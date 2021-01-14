الشتا فى إسكندرية شكل تانى.. الأمواج ترتفع 3 أمتار وأمطار بأول أيام نوة الفيضة.. لايف

الإسكندرية- جاكلين منير

شهدت محافظة الإسكندرية اليوم هطول الأمطار المتوسطة على أنحاء متفرقة، فى نوة الفيضة الكبرى، وهى نوه ممطرة تضرب الإسكندرية وتستمر 6 أيام، وتعتبر نوه الفيضة الكبرى من أول النوات التي تضرب الإسكندرية منذ بداية العام الميلادي الجديد 2021، حيث لأول مرة منذ فترة طويلة لم تأت نوه رأس السنة على الإسكندرية ونوة عيد الميلاد.

وتبدأ نوة "الفيضة الكبرى"، بأمطار شديدة ورياح جنوبية غربية مما يؤدى إلى إرتفاع الأمواج 3 أمطار ،وتستمر لمدة 6 أيام كاملة، وتتوقف فيها حركة الصيد والملاحة بميناءي الدخيلة والإسكندرية حيث تعد من النوات الشديدة التي تجتاح المدينة الساحلية.

وقد كثفت شركة الصرف الصحى أعمال نزح مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية، وطريق الكورنيش حيث انتشرت سيارات الصرف الصحى لشفط مياه الامطار بالبؤر الساخنة وأماكن تجمع المياه.

من جانيه أكد الدكتور هلالى عيد الهادى، نائب رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، أن منسوب المياه بالمصارف والترع أمن ولم يرتفع بالحد الذى يمثل خطورة على محطات الصرف والمعالجة.

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي رفع درجة الاستعداد والطواريء القصوى في جميع أجهزة المحافظة التنفيذية المعنية للتعامل مع حالة عدم الإستقرار فى الأحوال الجوية المتوقعة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلي انخفاض في درجات الحرارة، واحتمالات سقوط أمطار خلال الساعات الأولى من اليوم الخميس على مناطق متفرقة من المحافظة بكثافة متفاوتة الشدة من غزيرة أحياناً / متوسطة / خفيفة. وتوقعات باستمرار سقوط الأمطار بكثافات متوسطة إلي خفيفة مصاحبة لنشاط رياح وذلك حتي يوم الثلاثاء .

وشدد المحافظ علي شركة الصرف الصحي ورؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، وتجهيز فرق عمل للتدخل السريع للعمل على مدار 24 ساعة، والتأكد من تحقيق الإنسياب المروري بكافة شوارع الإسكندرية.

وتهيب محافظة الإسكندرية با‏المواطنين توخي الحذر ‏وإتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.