وأضاف تبون "نتضرع للمولى (عز وجل) ليرحمهم ويسكنهم فسيح جنّاته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، داعين للجرحى بالشفاء العاجل".
وكان 5 جزائريين قد لقوا مصرعهم وأصيب 3 آخرون إثر انفجار قنبلة عند مرور سيارتهم بمنطقة واد خنيق الروم ببلدية ثليجان بولاية تبسة، شمال شرقي البلاد، في وقت سابق اليوم.