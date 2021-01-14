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نعى الرئيس الجزائرى عبد المجيد ضحايا انفجار قنبلة بولاية تبسة، شمال شرقي البلاد، وقال تبون - في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة (تويتر) مساء اليوم /الخميس/ - "عمل جبان وهمجي، ذلك الذي أودى بحياة خمسة من مواطنينا من منطقة ثليجان بولاية تبسة، عقب انفجار لغم تقليدي زرعته أيادي الغدر".