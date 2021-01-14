نعى الرئيس الجزائرى عبد المجيد ضحايا انفجار قنبلة بولاية تبسة، شمال شرقي البلاد، وقال تبون - في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة (تويتر) مساء اليوم /الخميس/ - "عمل جبان وهمجي، ذلك الذي أودى بحياة خمسة من مواطنينا من منطقة ثليجان بولاية تبسة، عقب انفجار لغم تقليدي زرعته أيادي الغدر".
وأضاف تبون "نتضرع للمولى (عز وجل) ليرحمهم ويسكنهم فسيح جنّاته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، داعين للجرحى بالشفاء العاجل".
وكان 5 جزائريين قد لقوا مصرعهم وأصيب 3 آخرون إثر انفجار قنبلة عند مرور سيارتهم بمنطقة واد خنيق الروم ببلدية ثليجان بولاية تبسة، شمال شرقي البلاد، في وقت سابق اليوم.
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