الحكومة البلجيكية تقرر مد الإجراءات الحالية لفيروس كورونا إلى 1 مارس المقبل

كتب: أحمد علوى

قررت الحكومة البلجيكية، تمديد الإجراءات الحالية للحد من انتشار فيروس كورونا حتى 1 مارس 2021 وهو ما تم الإعلان عنه في المرسوم الوزاري الجديد.

ودخلت الإجراءات حيز التنفيذ في 2 نوفمبر وكانت سارية في البداية حتى 15 يناير، جميع الإجراءات المعلنة منذ 2 نوفمبر لا تزال سارية، يمكن للجنة الاستشارية بما في ذلك التي ستعقد يوم 22 يناير ، الإعلان عن تخفيف القيود قبل تاريخ 1 مارس.

وتوضح المتحدثة باسم وزيرة الداخلية أنيليس فيرليندن أنه كان يتعين تمديد الإجراءات ، لكن هذا لا يعني أنه لا توجد إمكانية للتخفيف قبل الأول من مارس، وأضافت أنه تم حجبها حتى لا تحدث ارتباكا بين السكان ، حيث كان من المقرر مبدئيًا اتخاذ الإجراءات في منتصف يناير.

وتشير الجريدة الرسمية أيضًا إلى أنه يمكن إعادة تشغيل مدارس تعليم القيادة في بلدنا ، كما قررت اللجنة الاستشارية يوم الجمعة.

,قضت حكومة والونيا أيضًا يوم الثلاثاء 12 يناير تمديد حظر التجول من الساعة 10 مساءً حتى 6 صباحًا ، والذي كان سارياً حتى 15 يناير ،وقد تم تمديده إلى غاية 15 فبراير.