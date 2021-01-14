الحرية والتغيير: من حق الجيش السودانى بسط نفوذه على كامل أراضى البلاد

كتب أحمد عرفة

أكد تجمع الحرية والتغيير السودانى، أنه من حق الجيش السوداني بسط نفوذه على كامل أراضي البلاد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.



وقال تجمع الحرية والتغيير: حكومة إثيوبيا مسئولة عن منع الميليشيات من استهداف الجيش السوداني.

وفى وقت سابق أصدرت سلطة الطيران المدني السودانية اليوم الخميس، نشرة طيران دولية تمنع بموجبها تحليق الطائرات فوق سماء منطقة الفشقة (الحدودية مع إثيوبيا) شرق مدينة القضارف.



ويسري العمل بالقرار من اليوم الخميس، وحتى 11 أبريل القادم، تجدر الإشارة إلى أن طائرة إثيوبية حربية كانت انتهكت الأجواء السودانية في الأيام الماضية، وأدانت الخارجية السودانية هذا "التصعيد غير المبرر".