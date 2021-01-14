اليوم السابع
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الحرس الوطنى الأمريكى: 7 آلاف عنصر ينتشرون فى واشنطن لدعم القوات الأمنية

الخميس، 14 يناير 2021 10:58 م
الحرس الوطنى الأمريكى: 7 آلاف عنصر ينتشرون فى واشنطن لدعم القوات الأمنية الكونجرس
كتب أحمد عرفة

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قالت قيادة الحرس الوطني الأمريكي، إنه نحو 7 آلاف عنصر من الحرس ينتشرون في العاصمة واشنطن لتأمين الدعم للقوات الأمنية، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق، ظهرت لقطات فيديو انتشار مكثف من عناصر الحرس الوطني الأمريكي في محيط مبنى الكابيتول لتأمين مبنى الكونجرس خلال جلسة التصويت على مسائلة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب والتي انتهت بتشريع ينص على محاكمة رئيس الولايات المتحدة الحالى، دونالد ترامب، بتهمة التحريض على التمرد في أحداث الكونجرس، ليمهد الطريق الآن لمحاكمته فى مجلس الشيوخ.

وعرضت قناة العربية، فيديو، لانتشار الحرس الوطني داخل مبنى الكابيتول بسبب حالة الترقب والتوتر خوفا من أى احتجاجات فى ضوء جلسة التصويت على مسائلة الرئيس ترامب لأنه متهم بتحريض أنصاره لمبنى الكونجرس في السادس من يناير في حدث غير مسبوق هز صورة الديمقراطية الأمريكية.


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