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الجيش الإسرائيلي يعتقل 8 فلسطينيين في مواجهات بالقدس المحتلة

الخميس، 14 يناير 2021 05:00 ص
الجيش الإسرائيلي يعتقل 8 فلسطينيين في مواجهات بالقدس المحتلة الجيش الإسرائيلى
كتب- هاشم الفخراني

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اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي ، 8 شبان فلسطينيين عقب مواجهات اندلعت في بلدة الطور بالقدس المحتلة.

ونقلت مصادر محلية عن شهود عيان في البلدة بأن جيش الاحتلال اقتحم بلدة الطور، وداهم عدداً من منازل الأهالي، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلقت خلالها قنابل الصوت والغاز صوب الشبان والمنازل.

وأضافت، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلاً من محمد أكرم أبو الهوى، وخليل عطا أبو الهوى، وأشرف غيث، وإبراهيم أبو الهوى، وداود أبو لبن أبو حطب، وفادي حجازي أبو الهوى، وآدم سامي أبو الهوى، وتامر محمود أبو الهوى.

 

 

 


الجيش الإسرائيلي

القدس المحتلة

إسرائيل

تل أبيب

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