الثلوج تتساقط اليوم على مرتفعات تبوك بالسعودية

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

توقع المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس، هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح جنوبية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية بالمملكة العربية السعودية، الجوف، حائل، تبوك والمدينة المنورة، ولا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (جبال اللوز، علقان والظهر)، يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة.

وأشار التقرير، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية غربية إلى جنوبية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزئيين الجنوبي والأوسط وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.