اليوم السابع
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الخميس، 14 يناير 2021 01:56 م
خالد صلاح
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التشيك تسجل 10 آلاف و854 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الخميس، 14 يناير 2021 12:54 م
التشيك تسجل 10 آلاف و854 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة كورونا فى التشيك - أرشيفية
أ ش أ

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سجلت السلطات الصحية في التشيك 10 آلاف و854 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر راديو "براغ الدولي" اليوم الخميس، أن الأرقام الجديدة تقل بمقدار الثلث عن تلك المسجلة فى الأسبوع الماضي.

ومن جانبه، كشف رئيس وزراء التشيك أندريه بابيش عن تطعيم ما بين 70 إلى 75 ألف شخص بلقاح فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" في البلاد حتى الآن.


وقال بابيش إن أرقام التطعيمات الفعلية أعلى من الأرقام التي أعلنت سابقا، وأن الحكومة تنظر في طلب معلومات وتحديثات يومية بشأن عدد التطعيمات.


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