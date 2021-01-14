البحرين تعلن إطلاق قطر سراح بطل كمال أجسام احتجز فى رحلة صيد

رويترز

قالت وزارة الداخلية البحرينية اليوم الخميس، إن قطر أفرجت عن بطل في كمال الأجسام وبحرينيين اثنين آخرين احتجزوا أثناء قيامهم برحلات صيد.

وطالبت المنامة يوم الأحد السلطات القطرية بالإفراج عن لاعب كمال الأجسام سامي الحداد، الذي اعتقل مع مواطن آخر يوم الجمعة في ثالث واقعة من نوعها في الأشهر الأخيرة، والتي حدثت بعد أن وافقت البحرين وحلفاؤها العرب على إنهاء نزاع سياسي مع الدوحة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن السلطات القطرية أفرجت أيضا عن بحار بحريني كان قد اعتقل في ديسمبر. وأضافت أن قواربهم ما زالت محتجزة.

وتابعت "عقب إفادة سفارتنا بسلطنة عمان الشقيقة بوصول المواطنين البحرينيين إلى السلطنة، قامت وزارة الداخلية بالاتصال بهم والاطمئنان عليهم".

ولم يصدر بعد تعليق من السلطات القطرية.

وقالت المنامة يوم الأحد فتح مجالها الجوي لقطر اعتبارا من 11 يناير.

وقال مسؤول إماراتي رفيع إن إعادة العلاقات الدبلوماسية ستستغرق المزيد من الوقت بينما تعيد الأطراف بناء الثقة.