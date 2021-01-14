الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 19 فلسطينيًا من رام الله والبيرة

من ناحية أخرى قال نادي الأسير الفلسطيني، إن إسرائيل اعتقلت الليلة الماضية 41 فلسطينيا معظمهم من محافظة رام الله وبلدات القدس، كما أشار إلى ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بين المعتقلين.

وقال النادي في بيان إن الاعتقالات "كان معظمها في بلدتي المغير وكفر مالك في محافظة رام الله والبيرة، وبلدات القدس لا سيما بلدة الطور".

وأضاف "رغم كل المناشدات والمطالبات المستمرة بالإفراج عن الأسرى لا سيما المرضى منهم وكبار السن، فإن رد الاحتلال كان وما يزال اعتقال المزيد من المواطنين الفلسطينيين، واستمراره بتحويل الوباء إلى أداة قمع وتنكيل".

وقال نادي الأسير إن عدد الإصابات بفيروس كورونا بين صفوف الأسرى في سجن ريمون بجنوب إسرائيل زاد إلى 31 حالة وإن العدد مرشح للارتفاع.

وأوضح النادي أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في هذا السجن يبلغ حوالي 600 معتقل.

ولم يصدر بيان من السلطات الإسرائيلية حول سبب حملة الاعتقالات أو حول الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وقال وزير الشؤون المدنية في الحكومة الفلسطينية حسين الشيخ "رغم ازدياد عدد الإصابات في صفوف الأسرى الفلسطينيين بفيروس كورونا وتهديد حياتهم، إسرائيل ما زالت ترفض تطعيمهم باللقاح".

وأضاف في تغريدة على تويتر أن هذا "يُعد إجراء عنصريا يتطلب تدخل المؤسسات الدولية والإنسانية للضغط على إسرائيل وإجبارها على احترام المعاهدات والمواثيق الدولية".

وبدأت إسرائيل خلال الأيام الماضية حملة تطعيم لمواطنيها للوقاية من فيروس كورونا، بينما لا يزال الفلسطينيون في انتظار الحصول على أول دفعة من اللقاح خلال الشهرين القادمين.

وتشير الإحصائيات الفلسطينية إلى أن إسرائيل تعتقل في سجونها نحو 4400 فلسطيني بينهم نساء وأطفال وكبار في السن.