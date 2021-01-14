"الإنترنت مصدر للمعلومة الطبية".. رسالة دكتوراه بجامعة جنوب الوادى

قنا صابر سعيد

حصلت الباحثة دعاء عبد الراضى عبداللطيف، من مدينة قوص جنوب قنا، والمدرس المساعد بكلية الآداب قسم المكتبات والمعلومات جامعة جنوب الوادي، على درجة الدكتوراه عن رسالة مقدمة بعنوان "الإنترنت كمصدر للمعلومات الطبية والصحية للأطباء الممارسين والمرضي" والتى نالت بها تقدير مرتبة الشرف الأولى مع التوصية بالطبع والنشر والتداول بين الجامعات.

ضمت لجنة المناقشة، كلا من الدكتورة سهير عبدالباسط، أستاذ علم المكتبات بجامعة بنى سويف، مشرفا ورئيسا وعضوية الدكتور شعبان عبدالعزيز أستاذ المكتبات بجامعة القاهرة، الدكتور ناصر أبوزيد، أستاذ المكتبات بجامعة سوهاج، والدكتورة مها أحمد الأستاذ المساعد للمكتبات والمعلومات بجامعة بنى سويف، والدكتورة زينب على بكرى، مدرس علم المكتبات والمعلومات بجامعة جنوب الوادى.

وشملت الرسالة خطة لإنشاء موقع إلكترونى متخصص للخدمات الطبية والصحية مما له أثر كبير فى هذه الآونة بعد ظهور جائحة coving 19، ما نال إعجاب المشرفين خلال المناقشة بإعتبار الباحثة لها منظور أكاديمى سابق للفترة الزمنية التى سجلت بها الرسالة وهو عام 2018 قبل جائحه كورونا بالناحية العلمية ،