الأمين العام للأمم المتحدة يدين الهجمات على قوات حفظ السلام في إفريقيا الوسطى

وكالات

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الهجمات التي نفذها مسلحون مجهولون ضد قوات دفاع وأمن وطنية وبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى، قرب العاصمة بانغي، مما أسفر عن مقتل أحد حفظة السلام الروانديين وإصابة آخر بجراح.

وأكد غوتيريش في بيان صحفي صادر عن المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، أن الهجمات ضد قوات حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة تمثل جريمة حرب، داعياً سلطات جمهورية إفريقيا الوسطى إلى اتخاذ كل التدابير الضرورية لضمان المساءلة عن تلك الهجمات البشعة, معرباً عن قلقه البالغ بشأن استمرار جهود زعزعة الاستقرار من الجماعات المسلحة في جمهورية إفريقيا الوسطى.