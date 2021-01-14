اليوم السابع
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الخميس، 14 يناير 2021 03:07 ص
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الأمين العام للأمم المتحدة يدين الهجمات على قوات حفظ السلام في إفريقيا الوسطى

الخميس، 14 يناير 2021 03:00 ص
الأمين العام للأمم المتحدة يدين الهجمات على قوات حفظ السلام في إفريقيا الوسطى جوتيرش
وكالات

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أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الهجمات التي نفذها مسلحون مجهولون ضد قوات دفاع وأمن وطنية وبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى، قرب العاصمة بانغي، مما أسفر عن مقتل أحد حفظة السلام الروانديين وإصابة آخر بجراح.

وأكد غوتيريش في بيان صحفي صادر عن المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، أن الهجمات ضد قوات حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة تمثل جريمة حرب، داعياً سلطات جمهورية إفريقيا الوسطى إلى اتخاذ كل التدابير الضرورية لضمان المساءلة عن تلك الهجمات البشعة, معرباً عن قلقه البالغ بشأن استمرار جهود زعزعة الاستقرار من الجماعات المسلحة في جمهورية إفريقيا الوسطى.

 

 

 


الأمم المتحدة

أفريقيا الوسطى

حفظ السلام

أنطونيو غوتيريش

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