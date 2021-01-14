اليوم السابع
Ads
الخميس، 14 يناير 2021 06:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

اعتقال شخص متهم إلقاء مطفأة على الشرطة فى أحداث مبنى الكونجرس الأمريكى

الخميس، 14 يناير 2021 06:17 م
اعتقال شخص متهم إلقاء مطفأة على الشرطة فى أحداث مبنى الكونجرس الأمريكى الكونجرس
كتب: أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت متحدثة باسم وزارة العدل الأمريكية اليوم الخميس اعتقال رجل من ولاية بنسلفانيا بتهمة إلقاء مطفأة حرائق على الشرطة خلال أعمال الشغب عند مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول).

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أول وسيلة إعلامية تنشر تقريرا عن اعتقال روبرت سانفورد من مدينة تشستر في ولاية بنسلفانيا وهو إطفائي متقاعد.

وذكرت الصحيفة أن سانفورد سيواجه ثلاث تهم بارتكاب جرائم اتحادية منها الاعتداء على شرطي.

لكن الصحيفة أشارت إلى أن المعتقل ليس هو المشتبه به في قتل شرطي في الكابيتول.

ولم يتسن لرويترز التحقق بعد من تفاصيل الاتهامات التي سيواجهها سانفورد.

ولم يفصح مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) بعد عن معلومات عن مشتبه بهم في قتل الشرطي برايان سيكنيك. وقال المكتب إن التحقيق لا يزال جاريا.

 

 


امريكا

وزارة العدل الامريكية

الكونجرس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة