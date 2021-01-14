اعتقال شخص متهم إلقاء مطفأة على الشرطة فى أحداث مبنى الكونجرس الأمريكى

أكدت متحدثة باسم وزارة العدل الأمريكية اليوم الخميس اعتقال رجل من ولاية بنسلفانيا بتهمة إلقاء مطفأة حرائق على الشرطة خلال أعمال الشغب عند مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول).

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أول وسيلة إعلامية تنشر تقريرا عن اعتقال روبرت سانفورد من مدينة تشستر في ولاية بنسلفانيا وهو إطفائي متقاعد.

وذكرت الصحيفة أن سانفورد سيواجه ثلاث تهم بارتكاب جرائم اتحادية منها الاعتداء على شرطي.

لكن الصحيفة أشارت إلى أن المعتقل ليس هو المشتبه به في قتل شرطي في الكابيتول.

ولم يتسن لرويترز التحقق بعد من تفاصيل الاتهامات التي سيواجهها سانفورد.

ولم يفصح مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) بعد عن معلومات عن مشتبه بهم في قتل الشرطي برايان سيكنيك. وقال المكتب إن التحقيق لا يزال جاريا.