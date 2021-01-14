اجتماع تنسيقى لـ"صحة السويس" لمتابعة مرضى العزل المنزلى

السويس فريق المحافظات

اجتمعت لجنة متابعة حالات العزل المنزلى، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور أحمد البرعي وكيل وزارة الصحة بالسويس، لوضع الخطوط العريضة لتنظيم العمل فى مبادرة 100 مليون صحة والتي ‏يقوم بتنفيذها قطاع الطب الوقائي بالمدرية برئاسة الدكتور آسر البناء مدير عام الطب الوقائي بالتنسيق مع قطاع الطب العلاجى برئاسة الدكتور سامح شكرى وقطاع نظم المعلومات برئاسة المهندسة نبوية سعد الدين.

ويتم تصميم استمارة للعزل المنزلى يتم توزيعها ‏على جميع المستشفيات والعيادات الخارجية والوحدات الصحية والمراكز الطبية والعيادات الخاصة والمستشفيات الخاصة لتسجيل حالات كورونا البسيطة والمتوسطة والتى يتم عزلها منزلياً ومتابعتها تلفونياً أو من خلال الزيارات المنزلية أو تحويلها إلى الطب العلاجي إذا استدعى الأمر وفقا لتطور الحالة أو احتياجها للدخول إلى المستشفى .



جانب من الاجتماع

يأتى ذلك ‏في إطار حرص الدولة على متابعة مرضى فيروس كورونا خارج المستشفيات وبناء على تعليمات الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

وشارك فى أعمال اللجنة كل من الدكتور رضا فكري وكيل المديرية والدكتور مارى صبحى مدير إدارة المستشفيات والدكتور هبة الله فاروق مدير إدارة الرعاية الأساسية والدكتور إسلام سيد مدير إدارة مكافحة العدوى بالمديرية .