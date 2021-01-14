اليوم السابع
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إندونيسيا ترصد مليار ونصف دولار لشراء لقاح سينوفاك الصينى

الخميس، 14 يناير 2021 11:54 ص
إندونيسيا ترصد مليار ونصف دولار لشراء لقاح سينوفاك الصينى لقاح سينوفاك الصينى - أرشيفية
وكالات

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اقترحت إندونيسيا ميزانية قدرها 20.9 تريليون روبية (1.49 مليار دولار) لشراء لقاح كورونا من شركة سينوفاك، حسبما قال وزير الصحة الإندونيسي اليوم الخميس.

وقدرت الحكومة الإندونيسية أن حملة التطعيم الشاملة في البلاد قد تكلف ما بين 66 و75 تريليون روبية (4.7 مليار دولار إلى 5.34 مليار دولار).

وتلقت إندونيسيا 3 ملايين جرعة من لقاح Sinovac الصيني المعروف باسم CoronaVac ومن المقرر أن تتلقى حوالي 122.5 مليون جرعة أخرى.

وكان "مجلس العلماء المسلمين"، الهيئة الدينية الأعلى في البلاد، أعطى الضوء الأخضر، يوم الجمعة الماضي، لاعتماد هذا اللقاح من وجهة النظر الشرعية، لعدم تضمنه مواد محرمة شرعا.

وتعد إندونيسيا البلد الأكثر تضررا بوباء كورونا في جنوب شرق آسيا، وتأمل في أن يساعدها اللقاح، كغيرها من بلدان العالم الموبوءة، على تجاوز هذه الأزمة الصحية.

 

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