إعدام 200 كيلو أغذية فاسدة وتشميع كافيهات مخالفة خلال حملة بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

شن فريق مراقبة الاغذية بمديرية الصحة بالدقهلية، حملة للمرور على عدد من المنشآت الغذائية (مطاعم وكافيهات ومصانع واسواق )، للتأكد من الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، حيث تم المرور اليوم على 22 منشأة غذائية بمدينة المطرية، وإعدام أكثر من 200 كجم من الأغذية التالفة والفاسدة.

كما تم سحب 20 عينة من أصناف الأغذية المعروضة لإرسالها للمعمل المشترك للفحص والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ومطابقتها للمواصفات المقررة من عدمه، كما تم تحرير 8 محاضر جنح صحية، لنقص الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في اماكن تداول الأغذية وعدم وجود شهادات صحية للعاملين.

كما تم عمل غلق وتشميع لعدد من الكافيهات والمقاهي المخالفة لقرارات الحكومة، وعدم تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وشدد وكيل الوزارة على تكثيف هذه الحملات وخصوصا في المحلات التي تفتقد للاشتراطات الصحية السليمة، وأنه لابد من مواجهة تلك الأماكن التي لا تعبأ بصحة المواطن وتكون سببا في نقل الكثير من الأمراض، وأكد على استمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بعمل حملات رقابية مكثفة على منافذ تداول وتقديم الأغذية على مستوى المحافظة وبتوجيهات الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.

جانب من الحملة