اليوم السابع
Ads
الخميس، 14 يناير 2021 10:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أوكرانيا تسجل 7925 إصابة جديدة بفيروس كورونا و162 وفاة

الخميس، 14 يناير 2021 10:19 ص
أوكرانيا تسجل 7925 إصابة جديدة بفيروس كورونا و162 وفاة وزير الصحة الأوكرانى ماكسيم ستيبانوف
كييف (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير الصحة الأوكرانى، ماكسيم ستيبانوف، اليوم الخميس، إنه تم تسجيل 7 آلاف و925 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات ال24 الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد مليون و138 ألفًا و764 إصابة.

وأضاف ستيبانوف، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، أن الإصابات الجديدة تتضمن 233 طفلًا و345 عاملًا في مجال الصحة.
وأوضح أنه تم تسجيل 162 حالة وفاة جديدة في حين تماثل 10 آلاف و192 شخصًا للشفاء.

وتم تسجيل غالبية الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في العاصمة كييف تليها منطقة دونيتسك ثم زابوريزهيا ولافيف وميكولايف.

 


اوكرانيا

الصحه الاوكرانيه

كورونا

فيروس كورونا

اخبار اوكرانيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة