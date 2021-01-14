أوقاف الدقهلية تعقد اختبارات شفوية لمسابقة "غايات ومقاصد سور القرآن"

الدقهلية شريف الديب

عقدت مديرية أوقاف الدقهلية اليوم الاختبارات الشفوية لمسابقة تحت عنوان "فهم غايات ومقاصد سور القرآن الكريم"، عقدت اللجنة برئاسة الدكتور خالد صلاح الدين ، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، وعضوية كل من الدكتور محمد حسين جاد مدير الدعوة، والدكتور حسين الشربيني محمد، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، والشيخ محمد إبراهيم سليمان رئيس قسم الثقافة والإرشاد الديني بالمديرية، والشيخ على إبراهيم موسى، رئيس قسم شئون القرآن الكريم بالمديرية وتأتي هذه المسابقة.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بفهم غايات ومقاصد سور القرآن الكريم، والتركيز على مستوى الفهم والنضج الفكري، واستيعاب المقاصد العامة لسور القرآن الكريم، وعدم الاقتصار على حفظ النص دون فهمه، لخطورة ما يترتب على الجمود عند ظاهر النص دون فهم سياقه، وأغراضه، وأبعاده، ومراميه.

وسوف تستمر الاختبارات بالمديرية لجميع المستويات تباعا وفقا للجدول المنشور بالمديرية، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف