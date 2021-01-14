أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية فى أول أيام نوة الفيضة الكبرى.. صور

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم، هطول الأمطار الغزيرة على أنحاء متفرقة، فى نوة الفيضة الكبرى، وهى نوة ممطرة تضرب عروس البحر، وتستمر 6 أيام، وظهر قوس قزح بعد هطول الأمطار منذ الصباح ليزين سماء المحافظة .
وتعتبر نوة الفيضة الكبرى من أول النوات التى تضرب الإسكندرية منذ بداية العام الميلادى الجديد 2021، حيث لأول مرة منذ فترة طويلة، لم تأت نوة رأس السنة على الإسكندرية، ونوة عيد الميلاد.
تبدأ نوة "الفيضة الكبرى"، بأمطار شديدة ورياح جنوبية غربية، مما يؤدى الى ارتفاع الأمواج 3 أمطار، وتستمر لمدة 6 أيام كاملة، وتتوقف فيها حركة الصيد والملاحة بمينائى الدخيلة والإسكندرية، حيث تعد من النوات الشديدة التى تجتاح المدينة الساحلية.
وكثفت شركة الصرف الصحى، أعمال نزح مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية، وطريق الكورنيش، حيث انتشرت سيارات الصرف الصحى لشفط مسار الأمطار بالبؤر الساخنة، وأماكن تجمع المياه.
من جانبه، أكد الدكتور هلالى عيد الهادى نائب رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، أن منسوب المياه بالمصارف والترع أمن، ولم يرتفع بالحد الذى يمثل خطورة على محطات الصرف و المعالجة.
فيما أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على رفع درجة الاستعداد والطوارىء القصوى فى جميع أجهزة المحافظة التنفيذية المعنية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية المتوقعة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتى تشير إلى انخفاض في درجات الحرارة، واحتمالات سقوط أمطار خلال الساعات الأولى من اليوم الخميس على مناطق متفرقة من المحافظة بكثافة متفاوتة الشدة من غزيرة أحياناً / متوسطة / خفيفة، وتوقعات باستمرار سقوط الأمطار بكثافات متوسطة إلى خفيفة مصاحبة لنشاط رياح، وذلك حتى يوم الثلاثاء.
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