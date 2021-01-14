اليوم السابع
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أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية فى أول أيام نوة الفيضة الكبرى.. صور

الخميس، 14 يناير 2021 02:51 م
أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية فى أول أيام نوة الفيضة الكبرى.. صور أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية
الإسكندرية- جاكلين منير

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شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم، هطول الأمطار الغزيرة على أنحاء متفرقة، فى نوة الفيضة الكبرى، وهى نوة ممطرة تضرب عروس البحر، وتستمر 6 أيام، وظهر قوس قزح بعد هطول الأمطار منذ الصباح ليزين سماء المحافظة .

وتعتبر نوة الفيضة الكبرى من أول النوات التى تضرب الإسكندرية منذ بداية العام الميلادى الجديد 2021، حيث لأول مرة منذ فترة طويلة، لم تأت نوة رأس السنة على الإسكندرية، ونوة عيد الميلاد.
 
تبدأ نوة "الفيضة الكبرى"، بأمطار شديدة ورياح جنوبية غربية، مما يؤدى الى ارتفاع الأمواج 3 أمطار، وتستمر لمدة 6 أيام كاملة، وتتوقف فيها حركة الصيد والملاحة بمينائى الدخيلة والإسكندرية، حيث تعد من النوات الشديدة التى تجتاح المدينة الساحلية.
 
وكثفت شركة الصرف الصحى، أعمال نزح مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية، وطريق الكورنيش، حيث انتشرت سيارات الصرف الصحى لشفط مسار الأمطار بالبؤر الساخنة، وأماكن تجمع المياه.
 
من جانبه، أكد الدكتور هلالى عيد الهادى نائب رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، أن منسوب المياه بالمصارف والترع أمن، ولم يرتفع بالحد الذى يمثل خطورة على محطات الصرف و المعالجة.
 
فيما أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على رفع درجة الاستعداد والطوارىء القصوى فى جميع أجهزة المحافظة التنفيذية المعنية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية المتوقعة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتى تشير إلى انخفاض في درجات الحرارة، واحتمالات سقوط أمطار خلال الساعات الأولى من اليوم الخميس على مناطق متفرقة من المحافظة بكثافة متفاوتة الشدة من غزيرة أحياناً / متوسطة / خفيفة، وتوقعات باستمرار سقوط الأمطار بكثافات متوسطة إلى خفيفة مصاحبة لنشاط رياح، وذلك حتى يوم الثلاثاء.
 
أمطار-غزيرة-تضرب-الإسكندرية-(1)
أمطار-غزيرة-تضرب-الإسكندرية-(1)

أمطار-غزيرة-تضرب-الإسكندرية-(2)
أمطار-غزيرة-تضرب-الإسكندرية-(2)

أمطار-غزيرة-تضرب-الإسكندرية-(3)
أمطار-غزيرة-تضرب-الإسكندرية-(3)

أمطار-غزيرة-تضرب-الإسكندرية-(4)
أمطار-غزيرة-تضرب-الإسكندرية-(4)

 


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