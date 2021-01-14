واشنطن (أ ش أ)

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، تسجيل 224 ألفا و258 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالإضافة إلى 3 آلاف و848 حالة وفاة في البلاد، وذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية، اليوم الخميس، أن الحالات الجديدة تشمل ولايات البلاد الخمسين ومقاطعة كولومبيا وغيرها من الأراضي التابعة لأمريكا بالإضافة إلى الحالات العائدة من الخارج.