أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، تسجيل 224 ألفا و258 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالإضافة إلى 3 آلاف و848 حالة وفاة في البلاد، وذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية، اليوم الخميس، أن الحالات الجديدة تشمل ولايات البلاد الخمسين ومقاطعة كولومبيا وغيرها من الأراضي التابعة لأمريكا بالإضافة إلى الحالات العائدة من الخارج.
وأوضحت أن حصيلة الإصابات بالفيروس التاجي في البلاد ارتفعت إلى 23 مليونا و71 ألفا و895 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 384 ألفا و 653 وفاة.
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