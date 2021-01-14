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أفغانستان تحبط مخططا لاغتيال السفير الأمريكى.. و"CNN" تكشف التفاصيل

الخميس، 14 يناير 2021 11:08 ص
أفغانستان تحبط مخططا لاغتيال السفير الأمريكى.. و"CNN" تكشف التفاصيل الجيش الافغانى -ارشيفية
كتبت: نهال أبو السعود

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أحبطت السلطات الأفغانية، مخططا إرهابيا من قبل تنظيم داعش لاغتيال القائم بأعمال السفير الأمريكى لدى كابول، روس ويلسون ومسئولين أفغان، أمس الأربعاء، بحسب تقرير نشرته شبكة سي إن إن الأمريكية الخميس.

وقالت السلطات الأفغانية، إن مخطط تنظيم داعش الإرهابى فى العراق وسوريا، كان يستهدف اغتيال كبير المبعوثين الأمريكيين في كابول ، مع استمرار موجة الاغتيالات المستهدفة في البلاد.

وقالت المديرية الوطنية للأمن (NDS) إن ضباط المخابرات فككوا خلية لداعش مؤلفة من أربعة أعضاء في إقليم ننجرهار الشرقي كانت تخطط لقتل روس ويلسون القائم بأعمال السفير الأمريكي ومسؤولين أفغان.

وبحسب التقرير، أدان ويلسون القائم بالأعمال الأمريكي في كابول سلسلة من الاغتيالات في العاصمة ومدن أخرى لأفغان بارزين من بينهم صحفيون ونشطاء وسياسيون في الأشهر الأخيرة.

وقالت إدارة الأمن الوطني في بيان إن "القاتل الرئيسي للخلية عبد الواحد كان يعتزم اغتيال السفير الأمريكي في أفغانستان، وكذلك بعض كبار المسؤولين الأفغان". خطتهم احبطت باعتقالهم "، ولم تقدم إدارة الأمن الوطني مزيدًا من التفاصيل ولم ترد سفارة الولايات المتحدة في كابول على طلبات التعليق.

وفي الأشهر الأخيرة، هزت أعمال عنف مميتة أفغانستان، بما في ذلك الاتجاه الجديد لعمليات القتل المستهدف لأفغان بارزين، الأمر الذي زرع الخوف والفوضى، على الرغم من انخراط طالبان والحكومة في محادثات السلام، وفي الأسبوع الماضي، ألقى الجيش الأمريكي باللوم على الجماعة الإرهابية فى عمليات القتل هذه التى لم يُعلن عنها إلى حد كبير، على الرغم من أن داعش تبنى بعضها.

وعلى مر السنين، تبنى تنظيم داعش الارهابي عدة هجمات مميتة في ننجرهار، التي كانت ذات يوم معقل الجماعة المسلحة في البلاد، وفي حادث منفصل، لقيت ثلاث مجندات أفغانسيات مصرعهن في مدينة مزار الشريف شمال البلاد.

وقال المتحدث باسم الجيش حنيف رضائي إن مسلحين فتحا النارعلى سيارة تقل الجنود متجهين إلى العمل.

وقال إن جنديين قتلا في مكان الحادث، وتوفي آخر في وقت لاحق في المستشفى، مضيفا أن مجندة أخرى والسائق أصيبوا في الهجوم، ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها حتى الآن.

 


أفغانستان

داعش

الولايات المتحدة

عمليات إرهابية

كابول

الجيش الامريكي

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