أسوشيتيد برس: أستراليا تعدم حمامة أمريكية انتهكت الحجر الصحى

كتب محمد جمال

قررت سلطات أستراليا إعدام حمامة سباق وصلت عن طريق الخطأ إلى البلاد من الولايات المتحدة، بعد أن قطعت مسافة 13000 كيلومتر، وذكرت وكالة "أسوشيتيد برس"، أن السبب الرسمى لإعدام الحمامة هو انتهاكها إجراءات الحجر الصحى، وأشارت الوكالة إلى أن أحد سكان ملبورن واسمه كيفن سيلي بيرد عثر على الحمامة المنهكة فى 26 ديسمبر في فناء منزله، بحسب "روسيا اليوم".

ومن غير الواضح كيف وصلت الحمامة إلى أستراليا، فيما من المرجح أنها كانت على متن سفينة شحن قطعت المحيط الهادئ، أو قد قطعت هذه المسافة بنفسها.

وتبين أنها حمامة رياضية خاضت سباقا في ولاية أوريجون الأمريكية فى 29 أكتوبر، واختفت منذ ذلك الحين.