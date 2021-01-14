آخر أيام "سيدة القصر".. "CNN" ترصد رحلة وداع ميلانيا.. مصادر فى البيت الأبيض: نقلت المتعلقات الشخصية لمنتجع ترامب بمهمة سرية قبل حسم الانتخابات.. لم تؤسس مكتب لمواصلة أعمالها الخاصة وليست حزينة على الرحيل

كتبت: نهال أبو السعود

بعد يومين من قيام أنصاره بأعمال شغب في مبنى الكابيتول هيل الأسبوع الماضي، أبلغ الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب العالم بأنه لن يحضر حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، وكتب ترامب عبر حسابه الرسمي، الذي لم يعد موجودًا، على تويتر "إلى كل الذين طلبوا ذلك، لن أحضر حفل التنصيب في 20 يناير".

ووفقا لشبكة سي ان ان الامريكية كان الكثيرون داخل البيت الأبيض يسمعون أفكار الرئيس حول هذه القضية الهامة والتاريخية بشكل نهائي للمرة الأولى - بما في ذلك زوجته، وفقًا لأحد كبار موظفي البيت الأبيض.

وأمضت السيدة الأولى ميلانيا ترامب الأسابيع القليلة الماضية تعمل داخل منطقة رمادية لما قد يحدث، مع اتخاذ العديد من القرارات المصيرية، وحتى تلك التغريدة ، قال موظف بالبيت الأبيض ، لم تكن ميلانيا ترامب متأكدة بنسبة 100% من أنها ستذهب إلى حفل تنصيب بايدن ، أو أنها لن تكون كذلك.

وقال المصدر الذي قلل من أهمية تلقي السيدة الأولى أخبارًا حول ما هو ظاهريًا جدول أعمالها أيضًا، استنادًا إلى مزاج ترامب: "ليست هذه هي المرة الأولى التي تعلم فيها بما كان يفعله لأنه قام بالتغريد قبل أن يخبرها".

السيدة الأولى المنتهية ولايتها لم تفعل أي شيء مهم مع اقتراب أسابيع ولايتها من الانتهاء حيث لم تؤسس مكتبًا لمواصلة عملها في سنوات ما بعد البيت الأبيض ، وفقًا لمصدر مطلع على أنشطتها. وقال إنها لم تساعد في إعداد السيدة الأولى القادمة جيل بايدن التي لم تتواصل معها حتى الآن.

وبحسب الشبكة الأمريكية، الشيء الوحيد الذي فعلته ميلانيا ترامب ، إلى جانب حزم أمتعتها فى البيت الأبيض ، والعمل على ترتيب ألبومات الصور في وقتها كسيدة أولى والإشراف على التقاط صور سجادة ومواد زخرفية ، هو الإدلاء ببيان معقد حول أحداث الأربعاء الماضي ، بعد خمسة أيام من ذلك.

وتقول كيت أندرسن بروير ، مؤلفة كتاب "أول امرأة: نعمة وقوة السيدات الأوائل المعاصرات في أمريكا": "لم تكن هناك أي سيدة أولى عنيدة ومتحدية مثل ميلانيا ترامب .. أعتقد أنها تنقب. أعتقد أنها وجهت غضب زوجها ومن الواضح أنها ليست مهتمة بلعب الدور التقليدي للسيدة الأولى التي تسعى ، في أوقات الأزمات ، إلى توحيد وتهدئة البلاد."

بدلاً من ذلك ، وقفت إلى جانب الرئيس ، وهو شيء لم تفعله دائمًا من قبل في أوقات الاضطرابات. ففي بيانها صباح الاثنين الماضي لم تذكر ميلانيا ترامب اسم زوجها ، ولم تشر إلى أنه يجب أن يتلقى ذرة من المسؤولية عن التمرد، وبدلاً من ذلك ، بدت وكأنها تنقل أجزاءً من التصريحات والخطابات القديمة إلى هذا الجديد ، وأضافت في فقرة تصور نفسها على أنها ضحية لانتقادات مستمرة لموظف سابق.

ووفقا للتقرير أثارت طريقة ترامب المنعزلة ، في بعض الأحيان ، فضول الجمهور حول مدى توافقها معه لا سيما عندما يتعرض للانتقاد، ولكن إذا كانت الأسابيع القليلة الماضية قد أثبتت أي شيء ، فهي أكثر انحيازًا مع الرئيس مما قد يفترضه معظم الناس.

وقالت بروير: "إنها تتفهم زوجها وما يمثله ، وهذا ببساطة لا يزعجها .. إنها ليست ضحية ولن تغادر البيت الأبيض وتعتذر عن سلوك زوجها".

لقد أنجزت السيدة الأولى الآن أكثر من نصف الطريق مع مهمة شحن المتعلقات إما إلى منتجع Mar-a-Lago أو التخزين ، حيث أشرفت شيئًا فشيئًا على الانتقال لأسابيع، وكان على موظفي الإقامة المساعدة في العملية شبه السرية ، مما يسهل لوجستيات التعبئة دون إثارة غضب الرئيس ، الذي كان يعتقد حقًا أنه سيبقى في مكانه.

وقالت بروير ، "إنهم أكثر الناس وطنية قابلتهم على الإطلاق". وأضاف "لقد كانوا يمضون قدما في هذه الخطوة ، لكن كان عليهم القيام ببعض منها سرا لأنهم لا يريدون إغضاب ترامب".

وقال مسؤول في البيت الأبيض مطلع على الحالة المزاجية لترامب: "(ميلانيا ترامب) ليست حزينة على الرحيل".

وتابعت بروير: "بات نيكسون هو أحدث مثال يمكن أن أفكر فيه للسيدة الأولى التي تقارن على الإطلاق بميلانيا ترامب" ، ولكن ربما في الظرف فقط ، وليس الفعل فمع احتدام ووترجيت ، قضت بات نيكسون الكثير من الوقت في غرفتها بمفردها في السكن. أحضر الخدم وجبة الإفطار وغالبًا ما كانت تشرب القهوة فقط. أصبح الناس من حولها قلقين بشأن صحتها لأنه كان من الواضح أن ووترجيت تمثل ازمة".

وعقبت الشبكة الأمريكية قائلة إن أولئك الذين كانوا حول ترامب في الأسبوعين الماضيين لم يلاحظوا تحولًا في السلوك نحو العزلة والحزن ، في الواقع كان افتقار ميلانيا ترامب للتواصل العاطفي مع أعمال الشغب التي اندلعت على الهواء مباشرة على شاشات التلفزيون ، وعدم رغبتها في إصدار قرار فوري.

وقالت بروير: "عادة ما تقف السيدة الأولى لرئيس ولاية واحدة إلى جانبه علنًا. قضى الرئيس فورد أقل من فترة ولاية كاملة وتدخلت بيتي فورد لتقرأ خطاب الامتياز الخاص به إلى كارتر عندما خسر في عام 1976".

ويوم الأربعاء، تم الإعلان عن أن بلير هاوس ، دار الضيافة الرسمية التاريخية في البيت الأبيض حيث أقام العديد من الرؤساء (بما في ذلك ترامب) طوال الليل قبل أداء اليمين سيستقبل بايدن أيضًا لكن الدعوة لم تُرسل بناء على إصرار ميلانيا ترامب.