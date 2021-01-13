CNN: بايدن تحدث مع زعيم الأغلبية فى مجلس الشيوخ حول محاكمة ترامب

كتب سمير حسنى

ذكرت شبكة سي إن إن، الإخبارية الأمريكية، أن الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن ، تحدث مع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ، بشأن كيفية تعامل المجلس مع محاكمة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

ويعتزم مجلس النواب الأمريكى إجراء تصويت اليوم، الأربعاء، على عزل الرئيس دونالد ترامب، رغم تبقى أسبوع واحد فقط على انتهاء حكمه ومغادرته البيت الأبيض، وهو ما يثير تساؤلات بشأن الهدف من المحاكمة السياسية للرئيس فى الكونجرس فى هذا الوقت.