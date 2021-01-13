CNN: بايدن تحدث مع زعيم الأغلبية فى مجلس الشيوخ حول محاكمة ترامب

ذكرت شبكة سي إن إن، الإخبارية الأمريكية، أن الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن ، تحدث مع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ، بشأن كيفية تعامل المجلس مع محاكمة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.
ويعتزم مجلس النواب الأمريكى إجراء تصويت اليوم، الأربعاء، على عزل الرئيس دونالد ترامب، رغم تبقى أسبوع واحد فقط على انتهاء حكمه ومغادرته البيت الأبيض، وهو ما يثير تساؤلات بشأن الهدف من المحاكمة السياسية للرئيس فى الكونجرس فى هذا الوقت.
تجرى عملية العزل أو المساءلة فى الكونجرس بتصويت مجلس النواب أولا على مواد العزل، وهى قائمة الاتهامات ضد الرئيس، ولو تم تمرير التصويت بأغلبية بسيطة 50% + 1، فإن الرئيس يتم مساءلته ويتعرض لمحاكمة من قبل مجلس الشيوخ. وبعد المحاكمة يصوت المجلس على إدانة الرئيس وعزله من منصبه ولابد أن يكون هذا بموافقة أغلبية الثلثين.
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