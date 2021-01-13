اليوم السابع
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4 أشقاء يتحدون الإعاقة البصرية ببيع أدوات منزلية بشوارع قنا.. فيديو

الأربعاء، 13 يناير 2021 07:44 م
4 أشقاء يتحدون الإعاقة البصرية ببيع أدوات منزلية بشوارع قنا.. فيديو الأسرة
قنا_ صابر سعيد

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تعرض أبنائه الـ 4 لفقد البصر بعد الولادة مباشرة لتبدأ رحلة الأب في محاولة علاجهم وإجراء عمليات لأعينهم ولكنها دون جدوى ليسلم أمره إلى الله ويستكمل مشواره فى رعاية الأبناء حتى أتم زواج 2 منهم وأحيل إلى المعاش بعد عمله فى مدينة الألمونيوم ليثقل الحمل بعد تراجع ما يتقاضاه من مرتب شهرى.
 
 
"اليوم السابع"، أجرى بثًا مباشرًا مع الأسرة الصابرة التى ما زالت تعيل الأبناء المكفوفين الذين يعملون في مهنة بيع الأدوات المنزلية للعيش والكسب، ويخرجون في كل صباح ممسكين أدواتا منزلية لبيعها في الشوارع والأسواق.
 
وقال عبد الحميد حسين، والد الأبناء، إن أبنائه الـ4 يعانون من إعاقة بصرية منذ ولادتهم وعلى الرغم من ذهابه إلى الكثير من الأطباء وإجراء عمليات جراحية ليهم إلا أنه لا جدوى ولا تحسن فى حالتهم، حيث عمل على تربيتهم وظل وما زال العائلين الوحيد للأسرة التى تتكون من 11 فرد الأبناء وأطفالهم وأزواجهن، مطالبًا بتوفير وظيفة لهم أو لأحدهم.

اخبار قنا

الإعاقة البصرية

المكفوفين

المكفوفون

اليوم السابع بلس

محافظة قنا

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