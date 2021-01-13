27 قرية وعزبة ونجع بمدينة إسنا تدخل حيز التطوير.. تعرف عليها بالأسماء

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد مدينة إسنا تجهيزات على قدم وساق للعمل على تطوير 27 قرية ضمن المشروع القومى لتطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية برعاية رئيس الجمهورية، حيث يجرى التخطيط للبدء فى تنفيذ أعمال التطوير فى كافة قرى مراكز إسنا وأرمنت بمحافظة الأقصر وعددهم 34 قرية بتوابعها هى القرى المستهدفة ضمن المشروع بواقع 27 قرية بمركز إسنا و7 قرى بمركز أرمنت.



ويقول رئيس مركز ومدينة إسنا، إنه كان من نصيب محافظة الأقصر اختيار مركزى أرمنت وإسنا، واللذين جرى اختيارهما طبقا للمعايير الموضوعة من قبل وزارة التنمية المحلية يتبع مركز إسنا عدد 9 وحدات محلية قروية هى "الشغب – الدير – الحلة – الكيمان – أصفون – النجوع – توماس – النمسا - كومير" تضم 27 قرية وتوابعها، وهى كما يلي:- (الحلة وزرنيخ والكلابية والدير والحميدات والهنادى والشغب والدبابية والمعلا والكيمان وطفنيس والغريرة وأصفون ووابورات المطاعنة وتوماس 3 والنجوع بحرى والنجوع قبلى والنمسا والمساوية والقريا وكومير والعضايمة وجزيرة راجح الترعة وتوماس وعافية 1 وتوماس الوسطى وتوماس 2)، وذلك فى إطار التنمية المستدامة التى تستهدف الريف المصري، لرفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية لتغيير واقع الحياة لمواطنى تلك القرى إلى الأفضل وعلى نحو شامل، وذلك مواكبةً للجهود التنموية التى تشمل كافة القطاعات بالدولة.



وأضاف رئيس مدينة إسنا، لـ"اليوم السابع"، أنه جرى مؤخراً عقد اجتماع تم خلاله مناقشة كافة الخدمات وإعداد كافة المتطلبات للقرى المستهدفة من بنية أساسية وخدمات عامة، مثل إنشاء محطات صرف صحى ومدارس وإسكان وكهرباء ومياه الشرب والغاز الطبيعى ومراكز شباب ورصف طرق وإسعاف وخدمات بيطرية والمجازر وإدارة المخلفات والرى والخدمات الزراعية، مشدداً على إعداد البيانات المطلوبة على وجة السرعة بالتنسيق مع جميع الجهات، حيث يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار محافظ الأقصر بوضع خطة تنمية متكاملة للقرى المستهدفة وتقييم الوضع الراهن، ودراسة الاحتياجات المطلوبة فى إطار التكليف الصادر من رئيس الجمهورية مع مراعاة الالتزام بالإجراءات والخطوات التنفيذية لوضع الخطة وكذلك بالبرامج الزمنية الموضوعة.

وكانت قد نظمت محافظة الأقصر لقاءً تعريفياً لاستعراض خطة تنفيذ أعمال التطوير فى كافة قرى مراكز إسنا وأرمنت بمحافظة الأقصر وعددها 34 قرية بتوابعها هى القرى المستهدفة ضمن المشروع بواقع 27 قرية بمركز إسنا و7 قرى بمركز أرمنت، وذلك فى إطار التعريف بجهود التنمية فى المشروع القومى لتطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية، حيث جرى خلال اللقاء استعراض خطة المشروع لتنمية القرى المستهدفة، حيث عرض الدكتور ولاء جاد الكريم رئيس وحدة الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، أبرز محاور الخطة وما جرى تنفيذه منها على أرض الواقع وما المخطط له للقيام به مستقبلاً بهدف تنمية وتطوير القرى المستهدفة بالمحافظة، وإحداث نقلة نوعية فى مجال تقديم الخدمات لمواطنيها وتطوير وتجديد المرافق وتوفير حياة كريمة لأهالى وسكان هذه القرى.