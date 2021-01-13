157 منحة بقيمة 8.54 مليار دولار من الصندوق العالمى لمكافحة الايدز والسل والملاريا

كتبت - هند المغربي

يبدأ الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، برامج مكافحة هذه الفيروسات خلال شهر يناير وفق المنح التى تم توقيعها والبالغ عددها 157 منحة بمبلغ إجمالي قدره 8.54 مليار دولار لبرامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والسل والملاريا ولتعزيز أنظمة الصحة .

قال بيتر ساندز، المدير التنفيذي للصندوق العالمي: "هذا إنجاز استثنائي سيساعد أكثر من 100 دولة على مواصلة الكفاح الحاسم ضد فيروس نقص المناعة البشرية والسل والملاريا - الأوبئة التي تقتل أكثر من 2.3 مليون شخص كل عام". "نظرًا لأن جائحة كوفيد-19 يطغى على الأنظمة الصحية في جميع أنحاء العالم ، أصبح من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى أن نضمن أن البلدان لديها الموارد التي تحتاجها لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والسل والملاريا وتعزيز الأنظمة الصحية اللازمة للاستجابة لجميع الحالات الأربعة. الأمراض. "

ووفق بيان الصندوق يوجد لديه مجموعه 12.71 مليار دولار أمريكي متاح في مخصصات التمويل لدورة التمويل لمدة ثلاث سنوات التي تمتد من 2020-2022. من بين هذه الأموال، خطط الصندوق العالمي لتقديم منح بقيمة 8.9 مليار دولار أمريكي للموافقة عليها في عام 2020 ، مع تحديد الأموال المتبقية في تواريخ بدء لاحقة.

قال دونالد كابيروكا ، رئيس مجلس إدارة الصندوق العالمي: "حتى في خضم جائحة عالمي جديد ، خلال عام مليء بالتحديات بشكل غير عادي ، دعمت شراكة الصندوق العالمي البلدان لتطوير المنح بشكل أسرع وأكثر فعالية من أي وقت مضى". "لقد تم الآن توقيع 67٪ من المنح لدورة التمويل 2020-2022 ، وهو رقم قياسي ، مقارنة بـ 50٪ من المنح الموقعة في نفس الوقت في دورة التمويل الأخيرة ، مما يمثل زيادة ملحوظة في الأداء."

بالمقارنة ، في نفس الوقت في دورة التمويل 2017-2019 ، وقع الصندوق العالمي 5.2 مليار دولار في شكل منح من أصل 10.3 مليار دولار مخصصات تمويل.

علاوة على المنح الجديدة الممنوحة لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والسل والملاريا ، وافق الصندوق العالمي على 980 مليون دولار أمريكي كتمويل إضافي لـ 106 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل و 14 برنامجًا متعدد البلدان للاستجابة لكوفيد-19 في عام 2020. وقد قدر الصندوق أنه يحتاج إلى 5 مليارات دولار أخرى بالإضافة إلى تمويله الأساسي لدعم البلدان في الاستجابة للوباء من خلال تعزيز الاستجابات الوطنية لـ كوفيد-19 ؛ وإجراء تحسينات عاجلة على أنظمة الصحة والمجتمع.