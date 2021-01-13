وظائف جديدة فى محافظة الإسماعيلية.. تعرف على الشروط

الإسماعيلية - صبرى غانم

أعلن ديوان عام محافظة الإسماعيلية عن حاجته لـ 4 مهندسين ومختصين في مجال الـ GIS للانضمام للعمل بوحدات البنية المعلوماتية المكانية والمتغيرات المكانية للاستعانة بهم بنظام التعاقد من الحاصلين علي بكالوريوس تخطيط عمراني – بكالوريوس هندسة قسم مساحة - بكالوريوس الحاسبات والمعلومات من الجامعات الحكومية قسم نظم معلومات – ليسانس آداب قسم نظم المعلومات الجغرافية بتقدير عام جيد جدا علي الأقل و يشترط ألا يزيد السن في 1/1/2021 عن 30 سنة ويكون من أبناء محافظة الإسماعيلية.

وأوضح اللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة انه يشترط علي المتقدمين الاجادة التامة لبرامج نظم المعلومات الجغرافية مع وجود خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات، وسوف يتم الاختيار من المتقدمين بناء علي اختبار عملي استباقي.

وتابعت المحافظة في بيان لها: "علي من يريد التقدم لشغل الوظائف المتاحة التقدم لإدارة الموارد البشرية بديوان عام المحافظة لاستيفاء نموذج الطلب و ذلك خلال الفترة من 17/1/2021 حتي يوم الخميس الموافق 28/1/2021 لمدة اسبوعين و معه المستندات المطلوبة و هي (صورة المؤهل الدراسي طبق الأصل- صورة من كارنيه النقابة ساري – صورة من شهادة الميلاد – صورة من بطاقة الرقم القومي – صورة من شهادة الخبرة – صحيفة الحالة الجنائية موجهة لديوان عام المحافظة – الموقف من التجنيد للذكور أو صورة الخدمة العامة للإناث أو الاعفاء منها)