اليوم السابع
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وزير خارجية البحرين يبحث هاتفيا العلاقات الثنائية مع وزير الدولة البريطانى

الأربعاء، 13 يناير 2021 03:21 م
وزير خارجية البحرين يبحث هاتفيا العلاقات الثنائية مع وزير الدولة البريطانى وزير الخارجية البحرينى عبد اللطيف الزيانى
وكالات

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تلقى وزير الخارجية البحرينى الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى، اليوم اتصالاً هاتفيًا من وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية والتنمية بالمملكة المتحدة جيمس كليفرلي.

وجرى خلال الاتصال استعراض مسار العلاقات الوثيقة بين البلدين، والتأكيد على حرصهما الارتقاء بمستويات التعاون الثنائي والتنسيق المشترك تجاه مختلف القضايا بما يلبي التطلعات المشتركة، وبما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


البحرين

بريطانيا

عبد اللطيف الزيانى

جيمس كليفرلي

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