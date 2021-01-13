اليوم السابع
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وزير الرى يكشف خلال جولة بالفيوم طريقة الرى الذكى للفلاح

الأربعاء، 13 يناير 2021 12:53 م
وزير الرى يكشف خلال جولة بالفيوم طريقة الرى الذكى للفلاح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
الفيوم رباب الجالي

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أكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، أن الرى الذكى يعتمد على أن يتم الرى بشكل غير عشوائى، ولا يعتمد على الخبرة ولكن عن طريق حساسات تقيس الرطوبة وتدرس احتياج التربة للمياه.

تابع وزير الرى خلال زيارته لمحافظة الفيوم، أن هناك أكثر من نوع فهناك اليدوى يتم توزيعها على المزارعين، والنوع الآخر يكون من خلال برنامج للتحكم على الموبايل من خلال رسالة للمزارع بنقص المياه وعليها يتوجه لتزويد المياه أما النوع الثالث فى المساحات الكبيرة فيكون ببرنامج آخر بين الموبايل وماكينة الرى ويتم إرسال أمر للماكينة بالرى.

وأكد أن البرامج الذكية فى دور التجريب والنظام اليدوى يناسب الجميع أما الأحدث يناسب أصحاب المساحات الكبيرة وهو سيسهم فى حصول المزارع على منتج جيد بسعر مناسب.


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