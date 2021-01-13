وزير الرى من الفيوم يعلن تنفيذ نظام الرى الحديث بـ300 ألف فدان

الفيوم رباب الجالي

أكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، أن التطوير فى نظم الرى الحديث بدأ يأتى ثماره وتم تنفيذه فى 300 ألف فدان وظهر فى نوعية المنتجات الزراعية وتحسين دخل الفلاح.

ولفت الوزير، إلى أنه فيما يخص المساقى هناك تعاون بين الدولة والفلاح حيث توفر الدولة الخامات والمستلزمات والفلاح يقوم بالتنفيذ وهو ما يمنح الفلاحين إحساس بالملكية للمشروع وهو ما يدفعهم للحفاظ عليه وأى مزارع لديه الاستعداد لعمل الرى الحديث أو التبطين سنمنحه العمالة والخامات ونشرف على تنفيذه ومن لا ينفذ سيتم اتباع أساليب أخرى مدروسة ويتم منح قروض للمزارعين تسدد على سنتين إلى 5 سنين والفلاح يستردها خلال سنة فى فرق جودة المنتج وسعره.

جاء ذلك خلال تفقد الوزير أعمال التأهيل التى تتم على بحر مطرطارس، وأعمال تأهيل مسقى أم راسين بمركز الفيوم التى تتغذى من بحر مطرطارس، حيث يتم تنفيذها بأسلوب المشاركة من خلال قيام الوزارة بإمداد المزارعين بالمواد الخام من بلوكات حجرية ومستلزمات البناء للقيام ببناء ونهو أعمال المسقى، وايضا سيتفقد الوزير يرافقه المحافظ أعمال تنفيذ الري الحديث على نفس المسقى.