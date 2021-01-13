وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم الأربعاء تضمن حصيلة العمليات التي نفذتها وحدات الجيش من 6 – 12 يناير الجاري إن الإرهابي "مهرَجة حمة" وكنيته "أبو طلحة" سلم نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار.

وأضاف البيان أن الإرهابي الذي انضم للجماعات الإرهابية سنة 2011، كان بحوزته بندقية آلية من نوع كلاشنيكوف وخزينتي ذخيرة و39 طلقة.

وأشار البيان إلى أن قوات الدرك الوطني (تابع للجيش) ضبطت بندقية آلية من نوع كلاشنيكوف و3 خزن ذخيرة خلال دورية بإن أميناس (جنوب).

وأوضح البيان أن قوات حرس السواحل تمكنت من إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ 12 شخصا كانوا على متن قارب بعنابة (شمال شرق)، فيما تم توقيف 60 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من إليزي (جنوب) وتلمسان (شمال غرب) والوادي وتبسة والطارف (شمال شرق) وبشار (جنوب غرب).