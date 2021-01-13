وزارة الخزانة الأمريكية تقرر فرض عقوبات مرتبطة بإيران على 3 أفراد و16 كيان

رويترز

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة قررت فرض عقوبات مرتبطة بإيران على ثلاثة أفراد و16 كيانا، وشملت العقوبات منظمتين إيرانيتين يسيطر عليهما الزعيم الإيراني الأعلى أية الله على خامنئى

ومن جانبه قال وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين إن المنظمتان تمكننان النخبة الإيرانية من الاستمرار في نظام الملكية الفاسد لقطاعات كبيرة من الاقتصاد الإيراني

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو قد اتهم، أمس الثلاثاء، إيران بالدعم وتقديم الملاذ الآمن للقاعدة، وعرض أدلة بشأن علاقة وثيقة بين إيران وتنظيم القاعدة الإرهابي الذي شن هجمات دموية في كثير من دول العالم.

وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي، إن إيران أضحت نسخة جديدة من أفغانستان، لكن الفرق في نظره، هو أن متشددي القاعدة كانوا ينشطون في جبال أفغانستان النائية، بينما ينالون رعاية رسمية في طهران.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أنه يعرض معلومة جديدة، مفادها أن السلطات الإيرانية عرضت على تنظيم القاعدة أن يقيم مقرا رئيسيا في البلاد، لكن شريطة الالتزام بالقوانين المحلية.