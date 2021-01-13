نيجيريا ترصد مليارى دولار أمريكى للمرحلة الأولى من تطوير ميناء (إيبوم) البحرى

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أعلنت السلطات النيجيرية أن حكومة ولاية "أكوا إيبوم" ستقوم بالتعاون مع القطاع الخاص باستثمار حوالي 2.016 مليار دولار أمريكي في تطوير المرحلة الأولى من ميناء (إيبوم) البحري العميق (Ibom Deep Seaport) عقب منح المجلس التنفيذي الاتحادي (FEC) موافقته النهائية للحكومة الفدرالية لبناء الميناء.

وقال أكان أوكون مفوض الدولة للتنمية الاقتصادية وميناء إيبوم البحري العميق -في تصريح صحفي اليوم الأربعاء- إن الميناء سيجري بناؤه عملا بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، مضيفا أن المرحلة الأولى من الميناء ستكلف 2.016 مليار دولار أمريكي حصة القطاع الخاص منها 60 بالمئة و40 بالمئة للقطاع العام.

وشدد على أن حكومة الولاية اتبعت عملية مناقصة مقبولة دوليا وشفافة في اختيار مقدم العطاء المفضل لتطوير الميناء.

وأفاد بأن المناقصة التي جرت العام الماضي، مرت بالعديد من الإجراءات وعمليات التقييم المطلوبة للتأهيل والتأكد من القدرة على إدارة الميناء، وقام بها واقترحتها اللجنة الوزارية المعنية بالمشروع وكذلك أعضاء اللجنة التنفيذية لتطوير الميناء.

ولفت إلى أن أفضل مقدم عروض لتطوير الميناء هو تحالف (Bollore/Power China Consultium) الذي يدير بالفعل 21 ميناء في إفريقيا بما يظهر قدرتهم وخبرتهم التي تمكنهم من إدارة ميناء إيبوم البحري العميق.

وأكد أن تطوير الميناء من شأنه أن يحسن بدرجة كبيرة من إيرادات الحكومة الفدرالية وحكومات الولايات بما في ذلك المجتمعات المحلية، خاصة وأنه من المتوقع أن تتلقى الحكومة عطاءات من حوالي 3 آلاف إلى 5 آلاف شركة لتقديم الخدمات للعمل في الميناء، كذلك من المتوقع عند اكتمال المرحلة الأولى من تطوير الميناء، توفير حوالي 300 ألف فرصة عمل.

وشدد أوكون مفوض الدولة للتنمية الاقتصادية وميناء إيبوم البحري العميق على أن ميناء (Ibom Deep Seaport) سيمثل إضافة قوية تدعم قدرة الموانئ في البلاد لاسيما فيما يتعلق بسرعة تخليص البضائع والشحنات، وأعرب عن أمله في تحقيق إنجاز كبير بحلول العام القادم، والعمل على ضمان رسو أول سفينة في الميناء بحلول عام 2023.