نقل 1619 طن من المخلفات خلال 5 أيام بالغربية

الغربية عادل ضرة

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أنه تم نقل 5619 طن من المخلفات عن طريق أسطول نقل المخلفات بالمحافظة في خلال 5 أيام، حيث تم نقل 86 طن مخلفات من السنطة و71طن مخلفات من بسيون يوم الجمعة، و430 طن مخلفات من طنطا (مصنع دفرة) يوم السبت، و233 طن مخلفات من المحلة الكبرى يوم الأحد، 160طن مخلفات من زفتي و240 طن مخلفات من كفر الزيات يوم الإثنين، 399 طنا مخلفات من المحلة الكبرى يوم، الثلاثاء.

وأوضح محافظ الغربية، أن هذا الأسطول يتكون من 30 سيارة قلَّاب سعة 20 طنا، 10سيارات قلَّاب سعة 40 طنا و8سيارات مكبس سعة 40طن)، وتم وضع جدول زمني بحيث يستخدم كل مركز ومدينة هذا الأسطول مرة واحدة أسبوعياً من خلال ورديتين، بالإضافة إلى تجميع المخلفات من مصنع دفرة مرتين أسبوعياً من خلال ورديتين وكذا مصنع المحلة.

وأكد رحمي أن هذا الأسطول سيوفر ما لا يقل عن 6 ملايين جنيه سنوياً في استهلاك السولار وسيؤدى إلى زيادة العمر الافتراضي للمعدات بالإضافة إلى تقليل التراكمات في النقاط الوسيطة وبمصنعي التدوير في المحلة ودفرة

يُذْكَر أنه تم نقل 4164 طن من المخلفات عن طريق أسطول نقل المخلفات من مدن ومراكز الغربية خلال أسبوع العمل الأول للأسطول.